Lübnan Kabinesi 'Silahların Devletin Tekeli' Raporunu İnceledi, Hizbullah'a Ait Derneğin Ruhsatı Askıya Alındı

Lübnan Kabinesi Ordunun Hazırladığı İlk Raporu İnceledi

Lübnan Bakanlar Kurulu, ordunun silahların devletin tekeline alınması planına ilişkin hazırlanan ilk raporu ele aldı. Resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre toplantı, Baabda Sarayında ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanat Derneği-Risalat'ın Ruhsatı Askıya Alındı

Bakanlar Kurulu, 25 Eylül'de Güvercin Kayalıkları'na İsrail saldırılarında ölen Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in portrelerinin yansıtılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Hizbullah'a yakın Sanat Derneği-Risalat'ın faaliyet ruhsatını askıya alma kararı aldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, düzenlediği basın toplantısında kabinenin ordunun sunduğu raporu incelediğini belirtti. Morcos, Bakanlar Kurulunun söz konusu derneğin feshedilmesi talebini desteklediğini ancak soruşturma tamamlanana dek sadece faaliyet ruhsatının durdurulması yönünde karar aldığını aktardı.

Morcos, derneğin kamu mallarını amacı dışında kullanmak ve kamu düzenini bozmak gibi eylemlerle ilgili kanunu ihlal ettiğini vurguladı. Hükümetin Güvercin Kayalıklarına herhangi bir görsel yansıtılmasını yasaklayan kararına rağmen 25 Eylül akşamı Hizbullah yanlıları portreleri kayalıklara yansıtmış ve sahilde yolları kapatarak gösteri düzenlemişti.

Silahsızlandırma Gündemi ve Uluslararası Girişimler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, ülkedeki tüm silahların yalnızca devlet denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olarak belirlendiği ABD önerisini sunmuştu.

5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, ordudan silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, açıklamalarında hareketin silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların durması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması gibi şartların gerçekleşmesi halinde teslim edeceğini belirtmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi olarak çekilse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.