Lübnan Kabinesi 'Silahların Devletin Tekeli' Raporunu İnceledi, Hizbullah'a Ait Derneğin Ruhsatı Askıya Alındı

Lübnan Kabinesi, ordunun silahları devletin tekeline alma planına ilişkin ilk raporu inceledi; Hizbullah'a yakın Sanat Derneği-Risalat'ın ruhsatı 25 Eylül soruşturması kapsamında askıya alındı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:58
Lübnan Kabinesi 'Silahların Devletin Tekeli' Raporunu İnceledi, Hizbullah'a Ait Derneğin Ruhsatı Askıya Alındı

Lübnan Kabinesi Ordunun Hazırladığı İlk Raporu İnceledi

Lübnan Bakanlar Kurulu, ordunun silahların devletin tekeline alınması planına ilişkin hazırlanan ilk raporu ele aldı. Resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre toplantı, Baabda Sarayında ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanat Derneği-Risalat'ın Ruhsatı Askıya Alındı

Bakanlar Kurulu, 25 Eylül'de Güvercin Kayalıkları'na İsrail saldırılarında ölen Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in portrelerinin yansıtılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Hizbullah'a yakın Sanat Derneği-Risalat'ın faaliyet ruhsatını askıya alma kararı aldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, düzenlediği basın toplantısında kabinenin ordunun sunduğu raporu incelediğini belirtti. Morcos, Bakanlar Kurulunun söz konusu derneğin feshedilmesi talebini desteklediğini ancak soruşturma tamamlanana dek sadece faaliyet ruhsatının durdurulması yönünde karar aldığını aktardı.

Morcos, derneğin kamu mallarını amacı dışında kullanmak ve kamu düzenini bozmak gibi eylemlerle ilgili kanunu ihlal ettiğini vurguladı. Hükümetin Güvercin Kayalıklarına herhangi bir görsel yansıtılmasını yasaklayan kararına rağmen 25 Eylül akşamı Hizbullah yanlıları portreleri kayalıklara yansıtmış ve sahilde yolları kapatarak gösteri düzenlemişti.

Silahsızlandırma Gündemi ve Uluslararası Girişimler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, ülkedeki tüm silahların yalnızca devlet denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olarak belirlendiği ABD önerisini sunmuştu.

5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, ordudan silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, açıklamalarında hareketin silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların durması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması gibi şartların gerçekleşmesi halinde teslim edeceğini belirtmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi olarak çekilse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza