Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı

Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Kritik Tünelinde Kontrolü Sağladı

Lübnan ordusunun, Hizbullah'a ait "İmad-4" adı verilen uzun menzilli füzelerin geçebileceği tünelin kontrolünü devraldığı iddia edildi. Bu gelişme, Lübnan yerel basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Sur Bölgesindeki Askeri Tesis

Yerel kaynaklara göre, Lübnan ordusu, Sur bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait bir askeri tesisin kontrolünü ele geçirdi. Özellikle İmad-4 füze tesislerinde de kontrol sağlandığına dair bilgiler bulunmaktadır. Görüntülerde Lübnan askerlerinin, çeşitli araçların bulunduğu geniş bir tünelde dolaştığı görülmektedir.

Hizbullah'ın Tünel Devir Süreci

Hizbullah’ın, tünelin kontrolünü Lübnan ordusuna yaklaşık bir hafta önce devrettiği öne sürülüyor. Bu tünel, Hizbullah ve İran’ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından 16 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan görüntülerde de yer aldı. Görüntülerde, İmad-4 füzelerini taşıyan araçların bu tünel üzerinden geçebileceği belirtilmişti.