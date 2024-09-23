Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Korkutucu Rakamlar: 356 Ölü, 1246 Yaralı

Lübnan'da Saldırılar Sonucu Kayıplar Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında yaşanan kayıplar hakkında güncel veriler paylaştı.

Ölü Sayısı 356’ya Yükseldi

Bakanlık, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24’ü çocuk olmak üzere 356’ya ulaştığını bildirdi.

Yaralı Sayısı Endişe Verici

Saldırılarda yaralananların sayısının ise 1246 olduğu belirtildi. Durumun ciddiyetini vurgulayan yetkililer, gerekli insani yardımların acil olarak sağlanması gerektiğini ifade etti.