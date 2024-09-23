DOLAR
34,12 -0,1%
EURO
37,96 0,4%
ALTIN
2.882,9 -0,29%
BITCOIN
2.165.398,71 -0,48%

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Korkutucu Rakamlar: 356 Ölü, 1246 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 356'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:15
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Korkutucu Rakamlar: 356 Ölü, 1246 Yaralı

Lübnan'da Saldırılar Sonucu Kayıplar Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında yaşanan kayıplar hakkında güncel veriler paylaştı.

Ölü Sayısı 356’ya Yükseldi

Bakanlık, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24’ü çocuk olmak üzere 356’ya ulaştığını bildirdi.

Yaralı Sayısı Endişe Verici

Saldırılarda yaralananların sayısının ise 1246 olduğu belirtildi. Durumun ciddiyetini vurgulayan yetkililer, gerekli insani yardımların acil olarak sağlanması gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu: Merkez Bankası Krizi Devam Ediyor
3
Irak, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor
4
Tanzanya'da Muhalefet Partisi Lideri Gözaltına Alındı
5
BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat
6
Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı
7
İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!