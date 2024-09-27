Lübnan Sağlık Sistemi Krizle Yüz Yüze: DSÖ Açıklamada Bulundu

İsrail'in Saldırıları Lübnan'ı Vuruyor

Lübnan'daki sağlık sistemi, İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bu durumu değerlendirerek, yaralı sayısının giderek arttığını ve sağlık sisteminin aşırı yüklendiğini ifade etti.

Sağlık Sistemi Aşırı Yüklenmiş durumda

Harris, AA muhabirine verdiği demeçte, "Elde ettiğimiz verilere göre, Lübnan’da 700’ün üzerinde ölü ve 5 binin üzerinde yaralı var. Sağlık sistemi gerçekten bunalmış durumda. Bu sayılar, beklenenin çok ötesinde" dedi.

Hastaneler Kapandı, Sağlık Çalışanları Tehlikede

İsrail’in bombardımanları sonucu 11 sağlık tesisinin kapandığını ve 26 tesisin de artık hizmet veremediğini belirten Harris, "Sadece 16 Eylül’den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırıyı doğruladık" şeklinde konuştu.

Yaralıların Sayısı Artıyor

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı stresin yanı sıra yaralanma vakalarının da artış gösterdiğini söyleyen Harris, "Lübnan'daki fiziksel sağlık sistemi ve sağlık çalışanları tehdit altında" uyarısında bulundu.

Ateşkes Çağrısı

Harris, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, "Şiddeti durdurmak için her iki taraftan da acil eylem bekliyoruz. Şiddet sadece ölüme ve yıkıma yol açar" ifadelerini kullandı.