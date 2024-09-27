DOLAR
34,19 -0,14%
EURO
38,17 0,35%
ALTIN
2.928,2 0,17%
BITCOIN
2.248.395,52 -1,6%

Lübnan Sağlık Sistemi Krizle Yüz Yüze: DSÖ Açıklamada Bulundu

İsrail bombardımanları altında Lübnan sağlık sistemi zor günler yaşıyor, DSÖ Sözcüsü Margaret Harris ciddi uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:13
Lübnan Sağlık Sistemi Krizle Yüz Yüze: DSÖ Açıklamada Bulundu

İsrail'in Saldırıları Lübnan'ı Vuruyor

Lübnan'daki sağlık sistemi, İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bu durumu değerlendirerek, yaralı sayısının giderek arttığını ve sağlık sisteminin aşırı yüklendiğini ifade etti.

Sağlık Sistemi Aşırı Yüklenmiş durumda

Harris, AA muhabirine verdiği demeçte, "Elde ettiğimiz verilere göre, Lübnan’da 700’ün üzerinde ölü ve 5 binin üzerinde yaralı var. Sağlık sistemi gerçekten bunalmış durumda. Bu sayılar, beklenenin çok ötesinde" dedi.

Hastaneler Kapandı, Sağlık Çalışanları Tehlikede

İsrail’in bombardımanları sonucu 11 sağlık tesisinin kapandığını ve 26 tesisin de artık hizmet veremediğini belirten Harris, "Sadece 16 Eylül’den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırıyı doğruladık" şeklinde konuştu.

Yaralıların Sayısı Artıyor

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı stresin yanı sıra yaralanma vakalarının da artış gösterdiğini söyleyen Harris, "Lübnan'daki fiziksel sağlık sistemi ve sağlık çalışanları tehdit altında" uyarısında bulundu.

Ateşkes Çağrısı

Harris, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, "Şiddeti durdurmak için her iki taraftan da acil eylem bekliyoruz. Şiddet sadece ölüme ve yıkıma yol açar" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İrlanda'da İsrail'in İşgal Ürünlerine Karşı Büyük Yürüyüş
2
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
3
Endonezya'da Kaçak Altın Madeni Toprak Kayması: 15 Kayıp
4
Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı
5
Kapadokya: Dünya Turizminin Gözde Merkezi
6
Sıfır Atık Hareketi 7 Yaşında, Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar
7
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül'de Başlıyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta