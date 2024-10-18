Lübnan ve İtalya Başbakanlarından Ortak Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Görüşmesi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile başkent Beyrut’ta bir araya geldi. İki lider, Lübnan'ın egemenliği ile ilgili önemli konuları değerlendirerek ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

Önemli Açıklamalar ve Vurgu

Toplantının ardından konuşan Mikati, diplomatik çözümler üzerinde durarak, "Savaş, şiddet ve yıkımın önüne geçmek için uluslararası meşruiyetin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması elzemdir," dedi.

Ateşkes Vurgusu

Mikati, ateşkesin öncelikleri arasında yer aldığını belirtirken, UNIFIL varlığının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İtalya'nın UNIFIL'e yaptığı katkılardan dolayı Meloni’ye teşekkür etti.

Lübnan'ın Durumu ve Meloni'nin Destek Çağrısı

Meloni ise, BMGK kararlarının uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Lübnan acı çekiyor ve bu durumu değiştirmek için etkili kurumların varlığı şart," dedi. Ayrıca, iki ülkenin de Lübnan’ı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Ek Görüşmeler

Toplantının ardından Meloni, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.