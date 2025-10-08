Lübnanlı Gazetecilerden Gazze’deki Filistinli Meslektaşlarına Dayanışma

Lübnan Basın Editörleri Sendikası, Gazze’deki Filistinli gazetecilerle dayanışma için 'soykırımın ikinci yılı' etkinliği düzenledi; hayatını kaybeden gazeteciler anıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:44
Lübnanlı Gazetecilerden Gazze’deki Filistinli Meslektaşlarına Dayanışma

Lübnanlı Gazetecilerden Gazze’deki Filistinli Meslektaşlarına Dayanışma

Lübnan Basın Editörleri Sendikası, 'soykırımın ikinci yılı'na dikkat çekti

Lübnan Basın Editörleri Sendikası, İsrail’in 2 yıldır soykırım işlediği Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gazetecilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Arap Gazeteciler Genel Birliği ve Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir’in çağrısına katılarak, “soykırımın ikinci yılına” dikkat çekmek ve İsrail’in işlediği suçları kınamak amacıyla etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Gösteride konuşan Sendika Başkanı Joseph El-Kasifi, “Gazze’de iki yıldır süren savaşta şehit düşen, yaralanan ve tutuklanan meslektaşlarımızı anmak ve onlarla dayanışmamızı ilan etmek için buradayız.” dedi.

Kasifi, yaşananların tarihe “eşi benzeri görülmemiş bir vahşet” olarak geçtiğini vurguladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası Temsilcisi Heysem Zuayter ise anma töreninin Lübnan ve Filistin halkları arasındaki “kan birliğinin” sembolü olduğunu söyledi. Zuayter, İsrail’in gazetecileri hedef alarak gerçeği bastırmaya ve sesi susturmaya çalıştığını kaydetti.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi ve Filistin Gazeteciler Sendikası verilerine göre, İsrail saldırılarında iki yıl içinde 27’si kadın olmak üzere 254 gazeteci hayatını kaybetti, 433 gazeteci yaralandı ve 48 gazeteci tutuklandı. Buna göre, İsrail’in saldırılarının medya altyapısını da hedef aldığı vurgulandı.

İsrail’in, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 170 bin kişi yaralandı. Ayrıca kıtlık nedeniyle 154’ü çocuk 460 kişi yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?