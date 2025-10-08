Lübnanlı Gazetecilerden Gazze’deki Filistinli Meslektaşlarına Dayanışma

Lübnan Basın Editörleri Sendikası, 'soykırımın ikinci yılı'na dikkat çekti

Lübnan Basın Editörleri Sendikası, İsrail’in 2 yıldır soykırım işlediği Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gazetecilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Arap Gazeteciler Genel Birliği ve Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir’in çağrısına katılarak, “soykırımın ikinci yılına” dikkat çekmek ve İsrail’in işlediği suçları kınamak amacıyla etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Gösteride konuşan Sendika Başkanı Joseph El-Kasifi, “Gazze’de iki yıldır süren savaşta şehit düşen, yaralanan ve tutuklanan meslektaşlarımızı anmak ve onlarla dayanışmamızı ilan etmek için buradayız.” dedi.

Kasifi, yaşananların tarihe “eşi benzeri görülmemiş bir vahşet” olarak geçtiğini vurguladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası Temsilcisi Heysem Zuayter ise anma töreninin Lübnan ve Filistin halkları arasındaki “kan birliğinin” sembolü olduğunu söyledi. Zuayter, İsrail’in gazetecileri hedef alarak gerçeği bastırmaya ve sesi susturmaya çalıştığını kaydetti.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi ve Filistin Gazeteciler Sendikası verilerine göre, İsrail saldırılarında iki yıl içinde 27’si kadın olmak üzere 254 gazeteci hayatını kaybetti, 433 gazeteci yaralandı ve 48 gazeteci tutuklandı. Buna göre, İsrail’in saldırılarının medya altyapısını da hedef aldığı vurgulandı.

İsrail’in, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 170 bin kişi yaralandı. Ayrıca kıtlık nedeniyle 154’ü çocuk 460 kişi yaşamını yitirdi.