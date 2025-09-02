DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,64%
ALTIN
4.619,73 -0,49%
BITCOIN
4.502.496,72 -0,59%

Lüksemburg, NATO'nun PURL Programına Katılıyor: Ukrayna'ya Askeri Destek

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin NATO'nun PURL programına katılarak ABD menşeli silah paketlerinin finansmanına katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
Lüksemburg, NATO'nun PURL Programına Katılıyor: Ukrayna'ya Askeri Destek

Lüksemburg, NATO'nun PURL Programına Katılıyor: Ukrayna'ya Askeri Destek

Başbakan Luc Frieden, Mark Rutte ile ortak basın toplantısında duyurdu

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılacağını açıkladı.

Frieden, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında katılım kararını duyurdu ve bu adımın, ittifak içinde Ukrayna'ya sağlanacak desteğin koordinasyonunda önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Başbakan Frieden, konuyla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Bu, halihazırda mevcut silahlardan oluşan bir paket belirlememiz gereken diğer ülkelerle birlikte, büyük ölçüde Ukrayna'ya sağlayacağımız Amerikan silahlarını finanse edeceğimiz anlamına geliyor."

Frieden, önümüzdeki birkaç hafta içinde Lüksemburg ile ortak girişime katılmaya istekli ülkeleri belirleyeceklerini söyledi ve sürecin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Bunlar genellikle 500 milyar dolarlık paketlerdir." dedi.

Başbakan, ayrıca "Dolayısıyla, orta ve küçük ölçekli ülkeler için, bunu sizinle birlikte yapacak müttefiklere ihtiyacınız var. Biz de olacağız. Bu görüşmeleri başlatacağız. Ancak bugün, Lüksemburg'un bu sürece katılacağı konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Daha önce Avrupa ülkelerinden Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya ve Belçika, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren PURL programına katılacaklarını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
3
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter