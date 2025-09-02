Lüksemburg, NATO'nun PURL Programına Katılıyor: Ukrayna'ya Askeri Destek

Başbakan Luc Frieden, Mark Rutte ile ortak basın toplantısında duyurdu

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılacağını açıkladı.

Frieden, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında katılım kararını duyurdu ve bu adımın, ittifak içinde Ukrayna'ya sağlanacak desteğin koordinasyonunda önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Başbakan Frieden, konuyla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Bu, halihazırda mevcut silahlardan oluşan bir paket belirlememiz gereken diğer ülkelerle birlikte, büyük ölçüde Ukrayna'ya sağlayacağımız Amerikan silahlarını finanse edeceğimiz anlamına geliyor."

Frieden, önümüzdeki birkaç hafta içinde Lüksemburg ile ortak girişime katılmaya istekli ülkeleri belirleyeceklerini söyledi ve sürecin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Bunlar genellikle 500 milyar dolarlık paketlerdir." dedi.

Başbakan, ayrıca "Dolayısıyla, orta ve küçük ölçekli ülkeler için, bunu sizinle birlikte yapacak müttefiklere ihtiyacınız var. Biz de olacağız. Bu görüşmeleri başlatacağız. Ancak bugün, Lüksemburg'un bu sürece katılacağı konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Daha önce Avrupa ülkelerinden Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya ve Belçika, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren PURL programına katılacaklarını duyurmuştu.