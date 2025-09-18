Lula: 'Trump ile Hiçbir İlişim Yok' — ABD'nin Brezaiya Vergi Kararı Eleştirildi

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Trump ile ilişki kurmadığını söyledi; ABD'nin Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi kararını siyasi buldu ve BM reformu çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:39
Lula: 'Trump ile Hiçbir İlişim Yok' — ABD'nin Kararı Siyasi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile hiçbir ilişki içinde olmadığını söyledi. Lula, Trump yönetimiyle iletişiminin kötü olmasını istisna olarak nitelendirdi ve geçmişteki diğer liderlerle kurduğu iyi ilişkileri hatırlattı.

Trump ile İlişkisinin Olmamasının Nedeni

Lula da Silva, 'Trump'la hiçbir ilişkim yok çünkü o ilk kez seçildiğinde ben devlet başkanı değildim. Onun ilişkisi (eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro)yla, Brezilya'yla değil.' diyerek iki lider arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti ve bunun Trump'ın iletişim kurmak istememesinden kaynaklandığını savundu.

Lula, ABD'nin ülkesine uyguladığı vergileri gazetelerden öğrendiğini vurguladı ve Trump'ın medeni şekilde iletişim kurmak yerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti. Lula, ayrıca 'Trump, ABD'nin başkanı olabilir ama dünyanın imparatoru değil.' ifadesini kullandı.

Vergi Kararı ve Etkileri

Trump yönetiminin Brezilya ürünlerine uygulama kararı aldığı yüzde 50 gümrük vergisi Lula tarafından son derece siyasi olarak nitelendirildi. Lula, bu kararın ABD'li tüketicilere daha pahalı ürün olarak yansıyacağını belirterek, 'ABD halkı, Trump'ın Brezilya ile ilişkilerinde yaptığı hataların bedelini ödeyecek.' dedi.

Haberlere göre Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Bolsonaro ve Yargı Süreci

Lula da Silva, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro hakkında Trump'ın eski devlet başkanının zulme uğradığını öne sürerek yalanlar uydurduğunu savundu.

BM Reformu Çağrısı

Lula, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. BM'nin çatışmaları çözme konusunda yeterince etkin olmadığını ve daimi üyelerin savaş kararlarında tek taraflı yaklaşımlar sergilediğini belirtti. Lula, BM düzgün çalışıyor olsaydı Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmamış olacağını söyledi.

Trump'ın İddiaları ve Ticari Eleştiriler

Brezilya basınına yansıyanlara göre Trump, Brezilya ile müzakere etmenin berbat olduğunu söylemiş ve ülkeyi ABD'li şirketlere çok kötü davranmakla suçlamıştı. Trump, Brezilya'yı 'korkunç bir ticari müttefik' olarak nitelendirerek, ABD'nin bu ülkeyle ticarette açık verdiğini ve bunun gümrük vergilerinin artırılmasını haklı kılacağını savunmuştu.

Kaynak: BBC'ye yapılan değerlendirme ve Brezilya basınına yansıyan açıklamalar.

