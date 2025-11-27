Macron: 2026'da Başlıyor — Fransa'nın 10 Aylık Gönüllü Askeri Hizmeti

Macron 2026 Yazında 10 Aylık Gönüllü Askeri Hizmet Programını Duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Isere şehrinde bulunan 27. Dağ Piyade Tugayında yaptığı açıklamada, 18-19 yaş aralığındaki gençler için tasarlanan 10 aylık yeni gönüllü askeri hizmet programının 2026 yılının ortasında başlayacağını duyurdu.

Macron, açıklamasında orduya ve programa davetli gençlere övgüde bulunarak şunları söyledi: "Ordumuz, cumhuriyetin ordusudur. Gençliğimiz Fransa’nın hazinesidir. Sizler Fransa gençliğini temsil ediyorsunuz. Ayakta duran, Marseillaise (Fransız ulusal marşı) ile titreyen, başkaları için görev almaktan korkmayan, ülkesiyle, cumhuriyet değerleriyle gurur duyan bir gençliksiniz".

Programın Amacı ve Gönüllülük İlkesi

Macron, yeni sistemin ordunun ve gençlerin yakınlaşmasını hedeflediğini belirterek, "Gençliğimizin görev almayı çok istediğinin farkındayım. Vatan için ayağa kalkmaya hazır bir nesil var Ulusumuz ve gençliğimiz, değerlerimizin etrafında birleştiği ölçüde güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski, zorunlu ve evrensel ulusal hizmet modeline geri dönüşü reddeden Macron, "Zorunlu ve evrensel ulusal hizmeti geri getirmek, bugünkü ordumuzun gerçekliğini ve üstlendiği görevleri bilmemek anlamına gelir" dedi ve eski modelin ne gerçekten evrensel ne de adil olduğunu vurguladı.

Macron, yeni sistemin temel ilkesinin gönüllülük olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Bu hizmet ulusal bir hizmettir ama sadece gönüllülere yöneliktir".

Eğitim Süreci ve Görevler

Program çerçevesinde gençler bir aylık temel eğitimle başlayacak, ardından birliklerine katılarak dokuz ay boyunca aktif ordunun ritmiyle görev yapacaklar. Macron, bu sürecin içeriğini şöyle anlattı: "Gençlerimiz bir aylık temel eğitimle başlayacak, ardından birliklerine katılıp dokuz ay boyunca aktif ordunun ritmiyle yaşayacak".

Temel eğitimde disiplin, birlik hayatı, silah kullanımı, yürüyüş ve marşlar gibi askeri ritüeller öğretilecek; ardından gençler ordu içinde iç güvenlik devriyeleri, halka yardım ve sahadan karargaha kadar farklı görevlerde yer alacaklar.

İstisnalar ve Hizmet Alanları

Macron, olağanüstü bir kriz halinde parlamentonun onayıyla belirli yetenekleri tespit edilen gençlerin zorunlu çağrılabileceğini belirtti ve bunun istisnai olacağını vurguladı: "bu gönüllü çerçevenin ötesine geçilerek, belirli yetenekleri tespit edilen gençlerin zorunlu olarak çağrılabileceğini".

Yeni ulusal hizmetin tamamen askeri çerçevede yürütüleceğini söyleyen Macron, "Bu ulusal hizmet tamamen askeridir, yalnızca ordularımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır. Gençlerimiz ulusal toprakta, yani metropolde ve denizaşırı topraklarımızda hizmet edecektir. Bu ulusal hizmet, ulusal toprak için bir seferberliktir" ifadelerini kullandı.

Takvim, Hedefler ve Bütçe

Macron, program takvimi ve hedefleri hakkında şunları açıkladı: "Yeni ulusal hizmet 2026 yazında başlayacak. O yaz 3 bin genci seçmeyi planlıyoruz. 2030 yılına kadar her yıl 10 bin genci, 2035'te ise 50 bin genci bu hizmetle buluşturmayı hedefliyoruz. Tehditlerin şiddetine göre bu sayılarda oynama yapacağız".

Programın finansmanına değinen Macron, 2026-2030 Askeri Programlama Yasasının güncelleneceğini ve "Ulusal hizmet için 2 milyar euronun üzerinde ek bütçe ayrılacaktır" dedi. Ayrıca kışlalar ve altyapı için yeni konaklama yatırımlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Macron, yedek personel sayısının 2030'a kadar 45 binden 80 bine çıkarılacağını ve ulusal hizmetten geçen gençlerin bu yapıya derinlik katacağını belirtti.

Katılım Sonrası İmkanlar ve Uygulama

Program başlangıçta Savunma Bakanlığı ve ordular tarafından yürütülecek; 2027'den itibaren isteğe bağlı olarak gençler ulusal jandarma ile Paris ve Marsilya'daki askerî statüdeki itfaiye birliklerinde de görev talep edebilecek. Macron, "Her yıl bu birimlere kaç gencin alınacağına Genelkurmay Başkanı karar verecektir" diyerek karar mekanizmasının askeri hiyerarşi içinde kalacağını belirtti.

Hizmetini tamamlayan gençlerin eğitimlerine devam edebilecekleri, iş hayatına girebilecekleri ve isteyenlerin ikinci seviye yedek kuvvetlere katılabileceği hatırlatıldı; aktif orduya geçiş düşünenlerin 10 aylık deneyimlerinin değerlendirileceği ifade edildi.

Macron'un Güvenlik Mesajı

Fransız lider, programı ülkenin savunma ve toplumsal dayanıklılığı açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi: "Bu, askerî, ahlaki, yurttaşlık ve cumhuriyetçi bakımdan büyük bir kazanımdır. Bu, gençliğimize duyduğumuz güvenin somut bir ifadesidir". Ayrıca ordunun konumuna dair, "Avrupa’nın en etkin ordusuyuz ve böyle kalmayı hedefliyoruz" dedi.

Güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmesinde Macron, "Gücün hukukun önüne geçtiği, savaşın şimdiki zamanla ifade edildiği bu belirsiz dünyada, ulusumuzun ne korkuya ne paniğe ne de hazırlıksızlığa hakkı vardır" ve "Korku tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Onu bertaraf etmenin tek yolu ona hazırlanmaktır" sözleriyle yeni ulusal hizmetin bu hazırlığın parçası olduğunu vurguladı.

Kamuoyu ve Anketler

Macron'un açıklamalarına paralel olarak kamuoyu araştırmalarına da yer verildi. CSA adlı kamuoyu araştırma şirketinin çeşitli medya kuruluşları için hazırladığı ve 27 Kasım'da yayımlanan ankete göre Fransızların %83'ü ülkede gönüllü bir askeri hizmet oluşturulmasına olumlu bakıyor.

Buna karşılık, bağımsız uluslararası araştırmalar daha temkinli bir tablo sunuyor. Gallup International'ın 2015'te 64 ülkede yaptığı ankette "Ülkeniz bir savaşın içinde olsaydı, ülkeniz için savaşır mıydınız?" sorusuna Fransa'da "evet" diyenlerin oranı %29 olarak ölçülmüştü; Batı Avrupa ortalaması yaklaşık %25 olarak kaydedilmişti. Aynı kuruluşun 2023'te 45 ülkede yaptığı ankette ise küresel "evet" oranı ~%52 olurken, Batı Avrupa'da oran yaklaşık %30 düzeyinde kaldı.

