Macron'dan Ukrayna Üzerine Çarpıcı Açıklamalar: 'Barış Ama Teslimiyet Yok!'

Macron, Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği haklarına vurgu yaparak teslimiyet anlamına gelen ateşkese karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:58
Macron'dan Ukrayna Üzerine Çarpıcı Açıklamalar: 'Barış Ama Teslimiyet Yok!'

Macron, Ukrayna Gündemini Canlı Yayında Değerlendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada düzenlediği canlı yayında Ukrayna'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz.” diyen Macron, Rusya’nın aleyhine ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın NATO ve AB Üyeliği Hakkı

ABD yönetiminin, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu bir ortamda Macron, “Hiç kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) girme hakkı yok' diyemez.” açıklamasında bulundu. Bu sözleriyle Macron, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyon sürecine olan desteğini yinelemiş oldu.

Rusya ile İlişkilerde Zayıflık Korkusu

Canlı yayında Macron, Rusya ve ABD arasında artan müzakerelere dair, “(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın.” ifadesini kullanarak Avrupa güvenliği konusunda daha sağlam bir duruş sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Macron, ayrıca, “Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?” şeklinde bir sorgulama yaptı.

Barış Süreci ve Güvenlik Tedbirleri

Ukrayna’da bir barış sürecinin Avrupa için kritik öneme sahip olduğunu belirten Macron, bunun yanı sıra Rusya’nın bir başka Avrupa ülkesine daha saldırmaması adına caydırıcı güvenlik tedbirlerinin mutlaka alınması gerektiğinin altını çizdi.

Macron'un açıklamaları, şu anki diplomatik atmosfer içinde, Ukrayna’nın NATO ve AB üyeliği konusunu tekrar gündeme getirirken, aynı zamanda Avrupa’nın güvenlik dinamiklerini de şekillendirmeyi amaçlıyor.

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