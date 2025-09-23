Macron Filistin'i Tanıdı — Fransa'ya Gazze'deki Soykırımı Durdurun Çağrısı

Macron'un Filistin Devleti'ni tanımasının ardından muhalefet ve partiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için ambargo, yaptırım ve AB ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:17
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün yaptığı açıklamayla Filistin Devleti'ni resmen tanıması sonrası, siyasi partiler ve milletvekilleri Paris hükümetinden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını durdurmak için acil adım atmasını talep etti.

Macron'un açıklaması

Macron, Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta dün yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." dedi.

Muhalefetin ve partilerin talepleri

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Filistin Devleti'ni tanımak iyi, soykırımı ve sömürgeciliği durdurmak daha da iyi." ifadelerini kullandı. Panot, Fransa'dan İsrail'e gönderilecek silahlara derhal ambargo uygulanmasını ve ülkeye karşı diplomatik, ekonomik ve kültürel yaptırım kararı alınmasını; ayrıca AB ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

Manuel Bompard (LFI Genel Koordinatörü) da aynı platformda, "Soykırımın ve sömürgeciliğin sona ermesi için artık somut adımlar gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Sabrina Sebaihi (Yeşiller Partisi, EELV) sosyal medya hesabından, "Fransa artık Gazze'deki soykırıma, Batı Şeria'daki sömürgeciliğe son vermek ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için güçlü bir şekilde hareket etmeli." çağrısında bulundu.

Fabien Roussel (Fransız Komünist Partisi, PCF Genel Sekreteri) paylaşımında Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "gecikmeli de olsa bir zafer" olarak nitelendirerek, Fransa'nın derhal ateşkes sağlaması ve bölgede yaşanan katliamların, zulümlerin ve işgalin sona ermesi için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Roussel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun durdurulması gerektiğini belirterek iki devletli çözüm mücadelesine devam çağrısı yaptı.

