Macron ve Netanyahu Arasında Silah Ambargosu Gerginliği

Macron ve Netanyahu Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonlarının bölge için bir fırsat sunduğunu savundu. Macron'un yaptığı İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrısına değinen Netanyahu, bu durumun İran’ın etkinliğini artıracağını iddia etti.

Orta Doğu'daki Durum

İki lider, Orta Doğu'daki gelişmeleri tam bir açıklıkla ele alırken, farklı görüşlerini ifade ettiklerini ancak birbirlerini anlama konusunda istekli olduklarını belirttiler. Macron, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineleyerek, geçtiğimiz aylarda İran'a karşı İsrail savunmasına yardımcı olmaya yönelik Fransız askeri kaynaklarının seferber edildiğini hatırlattı.

Ateşkes Üzerine Görüşler

7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde, Macron, İsrail halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır" dedi. Ancak Macron, silah sevkiyatlarının Gazze'deki çatışmanın uzamasına yol açacağını belirterek, ateşkes zamanının geldiğini ileri sürdü.

Polemikler ve Açıklamalar

Macron, uluslararası hukuk çerçevesinde, İsrail'in kendini savunmasının önemli olduğunu vurgularken, siyasi bir çözüm için acil eylemler gerektiğini kaydetti. Netanyahu ise Macron'un bu sözlerine sert tepki göstererek, silah ambargosu çağrılarını "ayıp" olarak nitelendirdi. Elysee Sarayı, Netanyahu'nun ifadelerini eleştirerek, Fransa'nın İsrail ile dostluğuna atıfta bulundu.