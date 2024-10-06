DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.915,19 0,15%
BITCOIN
2.176.020,05 -1,48%

Macron ve Netanyahu Arasında Silah Ambargosu Gerginliği

Fransa'nın silah ambargosu çağrısına karşı Netanyahu bölge istikrarını savundu, Macron ise siyasi çözümler için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:28
Macron ve Netanyahu Arasında Silah Ambargosu Gerginliği

Macron ve Netanyahu Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonlarının bölge için bir fırsat sunduğunu savundu. Macron'un yaptığı İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrısına değinen Netanyahu, bu durumun İran’ın etkinliğini artıracağını iddia etti.

Orta Doğu'daki Durum

İki lider, Orta Doğu'daki gelişmeleri tam bir açıklıkla ele alırken, farklı görüşlerini ifade ettiklerini ancak birbirlerini anlama konusunda istekli olduklarını belirttiler. Macron, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineleyerek, geçtiğimiz aylarda İran'a karşı İsrail savunmasına yardımcı olmaya yönelik Fransız askeri kaynaklarının seferber edildiğini hatırlattı.

Ateşkes Üzerine Görüşler

7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde, Macron, İsrail halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır" dedi. Ancak Macron, silah sevkiyatlarının Gazze'deki çatışmanın uzamasına yol açacağını belirterek, ateşkes zamanının geldiğini ileri sürdü.

Polemikler ve Açıklamalar

Macron, uluslararası hukuk çerçevesinde, İsrail'in kendini savunmasının önemli olduğunu vurgularken, siyasi bir çözüm için acil eylemler gerektiğini kaydetti. Netanyahu ise Macron'un bu sözlerine sert tepki göstererek, silah ambargosu çağrılarını "ayıp" olarak nitelendirdi. Elysee Sarayı, Netanyahu'nun ifadelerini eleştirerek, Fransa'nın İsrail ile dostluğuna atıfta bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor