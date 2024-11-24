Madagaskar Açıklarında Göçmen Tekneleri Alabora Oldu: 22 Somali Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Madagaskar Açıklarında Trajik Göçmen Faciası

Hint Okyanusu'nda, Madagaskar açıklarında yaşanan acı olayda, göçmenleri taşıyan iki tekne alabora oldu ve 22 Somali vatandaşı yaşamını yitirdi.

Somali Büyükelçisi'nden Açıklama

Somali'nin Etiyopya Büyükelçisi Abdullahi Warfa, Mogadişu devlet radyosuna yaptığı açıklamada, olayda teknelerde toplam 70 Somali vatandaşının bulunduğunu belirtti. Ancak teknelerin ne zaman alabora olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Warfa, durumu değerlendirerek, cesetlerin dün bulunduğunu ve 48 kişinin balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. "Soruşturma devam ediyor ve kurbanların isimleri elimizde, bunları Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla paylaşacağız," dedi.

Uluslararası Göç Örgütü'nden Endişe Verici Veriler

Olay, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından duyurulan daha geniş bir sorunun parçası. Örgüt, bu ay başlarında Komor Adaları açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 24 kişinin öldüğünü bildirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) ise batan teknede, kadınlar, çocuklar ve bebekler gibi çok sayıda masum insanın bulunduğunu ve teknenin insan tacirleri tarafından kasıtlı olarak alabora edildiğini kaydetti.

Eylül ayında benzer bir faciada, Mayotte Adası8 kişi benzer bir olayda yaşamlarını yitirmişti.

Bu trajik olay, göçmenlerin güvenliğini ve yaşamlarını tehlikeye atan koşulları bir kez daha gündeme getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.