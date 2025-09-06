Maden Deresi'ne Yağmur Can Suyu: Kocaali'de Kuraklık Sonrası Su Akışı Başladı

Maden Deresi'ne yağmur can suyu — Kuraklık sonrası akış yeniden başladı

Sakarya'nın Kocaali-Karasu hattında sağanak etkili oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, uzun süredir kuraklıktan etkilenen Maden Deresi, bölgeye düşen sağanak yağışın ardından yeniden su akmaya başladı.

Yurdun kuzeybatı kesiminde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar Maden Deresi'ne de hareketlilik getirdi.

Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında bulunan tarihi Maden Deresi, kuraklık nedeniyle bir süredir durgun olan yatağında yeniden su akışı gözlendi. Bölgedeki vatandaşlar derede suyun yeniden gelme anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Derede suyun geliş anını kaydeden Mehmet Çalık, "Su hayattır, su hayattır. Maden Deresi yeniden suyla buluştu. Şükürler olsun ya Rabbi." ifadelerini kullandı.

Oluşan görüntüler, bölgedeki kuraklıktan sonra yağmurun doğrudan etkisini ve yerel yaşamda suyun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.