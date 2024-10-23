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Madencilik Kaynaklı Ormansızlaşmanın Yüzde 90'ı 11 Ülkede Gerçekleşiyor

WRI tarafından yayımlanan rapora göre, madencilik ormansızlaşmanın büyük bölümünü şekillendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:59
Madencilik Kaynaklı Ormansızlaşmanın Yüzde 90'ı 11 Ülkede Gerçekleşiyor

Madencilik ve Ormansızlaşma İlişkisi

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) 2021'de yayımladığı raporda, 2001-2020 yılları arasında madencilik kaynaklı ormansızlaşmanın dünya genelinde %90 oranında 11 ülkede meydana geldiği ortaya kondu.

En Çok Ormansızlaşma Yaşayan Ülkeler

Rapora göre, Endonezya 370 bin hektarlık orman kaybıyla birinci sırayı alırken, Brezilya ise 170 bin hektar ile onu takip ediyor. Sıralama diğer ülkelerle devam ediyor:

  • Rusya
  • ABD
  • Kanada
  • Peru
  • Gana
  • Surinam
  • Myanmar
  • Avustralya
  • Guyana

Madenciliğin Ormansızlaşmadaki Rolü

WRI raporu, 21. yüzyıldan bu yana kömür, demir ve diğer metallere olan talebin madencilik faaliyetlerini %52 oranında artırdığını vurguluyor. Bu süreçte 2001 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 1,4 milyon hektar orman kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Bu alan, "Karadağ" büyüklüğünde bir alana denk geliyor.

Ormanların Yerel Topluluklar Üzerindeki Etkisi

Madencilik faaliyetleri, ormanı göz önünde bulunduran yerel halklara da olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu topluluklar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gıda, su ve yakacak odun gibi kaynakları doğrudan ormanlardan temin etmektedir. Ayrıca, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) araştırması, 2001-2019 yılları arasında dünyadaki kömür kaynaklı ağaç kaybının %20'sinin ABD'de gerçekleştiğini göstermektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, madencilik faaliyetlerinin ormansızlaşmaya etkisi ve bu durumun yerel topluluklar üzerindeki olumsuz sonuçları, küresel düzeyde ele alınması gereken önemli bir konudur.

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