Madrid'de Orman İtfaiyecileri Süresiz Greve Başladı

BRIF, maaş zammı ve çalışma şartları talebiyle eylemi yeniden başlattı

İspanya'nın başkenti Madridde orman itfaiyecileri, maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talepleriyle süresiz grevlerine yeniden başladı. Madrid Özerk Yönetimi Orman İtfaiyecileri (BRIF), 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yapılan grevin taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine bugün tekrar süresiz olarak başlatıldığını duyurdu.

Madrid'deki orman itfaiyeciliği hizmetinin sözleşmeli yüklenici kamu şirketi Tragsa, sözleşme sorununu görüşmek üzere 28 Ağustos'ta Madrid Özerk Yönetim Hükümeti ile tekrar masaya oturacağını açıkladı.

Orman itfaiyecilerinin bağlı olduğu işçi sendikaları (Firet, UGT, CGT), 2008'den bu yana değişmeyen toplu iş sözleşmesinde düzenleme ve maaş artışının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki statüde iyileştirmeler talep ediyor.

Madrid Özerk Yönetim Hükümeti, 2026 yılı başında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni toplu sözleşmede BRIF'in bütçesinde 4 milyon avroluk bir artış, iyileştirmeler ve personel alımı vadediyor. Ancak sendikalar taleplerinin karşılanması için daha somut adımlar bekliyor.

Grev nedeniyle orman itfaiyecileri yüzde 80 kapasiteyle asgari hizmet veriyor. Bu durum, özellikle yangın sezonda hizmet kapasitesinde ciddi düşüşe neden oluyor.

Aylık ortalama 1200-1300 avro maaş aldıkları belirtilen itfaiyeciler, yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek, zor şartlarda ve canlarını riske atarak çalıştıklarını vurguluyor.

Ağustos ayı başından bu yana yoğun şekilde yangınlarla mücadele eden İspanya'da, bu yılın büyük kısmında özellikle ağustos ayında olmak üzere 400 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alanın yandığı bildirildi.

Ülkenin kuzey bölgelerinde (Galiçya, Kastilya ve Leon) halen 15 noktada alevlerin devam ettiği, Leon'da 10'dan fazla köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı ve 700 kişi'nin geceyi dışarıda geçirdiği kaydedildi.

Gelişmeler, hem yerel yönetim hem de acil durum birimleri tarafından yakından izleniyor; Tragsa ile Madrid Hükümeti arasındaki 28 Ağustos tarihli görüşme, grevin seyrini belirleyecek ana adım olarak öne çıkıyor.