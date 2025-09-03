Maduro: Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar — Venezuela'da Gerilim

Maduro: "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar"

ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine tepki göstererek, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi.

Karakas'taki bir üniversitede öğrencilerle buluşan Maduro, olası askeri müdahaleye ilişkin konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine seslenerek, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump'ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin gerçek amacını bildiklerini belirterek, "Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela'nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar." diye konuştu ve Karakas sokaklarından halka seslendi: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak.

Venezuela'nın zenginliklerinin halka ait olduğunu vurgulayan Maduro, "O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır." diyerek, asıl niyetlerinin örtbas edildiğini söyledi.

Gerginliğin arka planında, ABD Başkanı Trump'ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun etkin kullanımının talep edilmesi yer alıyor. Maduro hakkında on yılı aşkın süredir "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı iddiası bulunurken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi ayrıca 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi karşılığında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı başka bir konuşmada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.