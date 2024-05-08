“Mahzen-39” operasyonları sonucunda Umut Ötken suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli “Mahzen-39” operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve 33 kişi yakalandı.

Yerlikaya’nın paylaşımında, örgütün iş yerlerine çökme, iş yeri kurşunlama, tehdit, baskı, şiddet gibi suçlara bulaştıkları belirtildi.

Operasyonlar sonucunda 33 kişi yakalanırken, 14 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 2 otomatik tabanca ile birlikte çok sayıda fişeğe de el konuldu.