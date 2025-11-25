Malatya Akçadağ'da Kafa Kafaya Kaza: 5 Yaralı

Akçadağ-Develi mevkiinde trafik kazası

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Develi mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan Ü.Ç. yönetimindeki 34 BRR 834 plakalı Honda marka araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 RYZ 73 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte A.Ç., H.Ç. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

