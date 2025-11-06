Malatya Başharık’a Dev Yatırım: Gençlik Merkezi ve Spor Sahası Yükseliyor

Başkan Sami Er yerinde inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Başharık Mahallesi'nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi, Spor Sahası ve Çevre Düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi ve ilgililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Başharık Mahallesi'nde inşa edilen projede inşaat hızla ilerliyor. 6 dönümlük alanda yürütülen çalışmalarda, 500 metrekare kapalı alana sahip gençlik merkezinde kütüphane, kitap kafe ve fitness salonu bulunacak.

Projede kapalı futbol sahası, açık basket ve voleybol sahaları, yeşil alan, çocuk oyun alanları ve havuz yer alıyor. Mahallenin çehresini değiştirecek projede ayrıca 4 dönümlük peyzaj alanı ve yürüme parkuru planlanıyor. Çalışmaların yüzde 40 seviyesinde olduğu ve "yılsonunda tamamlanması planlanıyor" bilgisi verildi.

İnceleme sonrası Başkan Er, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Başharık Gençlik Merkezi, Spor Sahası ve Çevre Düzenleme İş yüzde 40 seviyesinde" dedi.

Er, Malatya genelindeki yatırımlara dikkat çekerek, "Spor ve gençlik merkezi yatırımlarımız var. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın 38 noktada kurduğu şantiyelerde çalışmaları sürdürülüyor. MASKİ ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığının da birçok noktada yatırımları var." bilgisini paylaştı.

Başkan Er projenin mahalli ve bölgesel önemine vurgu yaparak, "Gençlik merkezimizde alt katta spor salonu, üst katta ise kütüphane ve kitap kafe olacak. Bunun yanında kapalı halı saha, açık basketbol ve voleybol sahaları yapılıyor. Malatya’mızın her tarafında spor kompleksleri yükseliyor. Mahalle sakinlerimiz ve gençlerimiz rahat bir şekilde bu tesislerden faydalanacaklar" ifadelerini kullandı.

Er, projenin detaylarını özetlerken, "6 dönüm bir alanda 2 dönüm spor tesisleri yapılırken, 4 dönüm de mahallelinin faydalanacağı park ve yeşil alan olacak. Bunun yanında çocuk oyun alanları da yapılacak. Malatya ayağa kalkıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın 38 noktada şantiyesi var. Şehrin her tarafında hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2026’nin ilk çeyreğinde üst yapı bitecek. Devasa işler yapıyoruz" diye konuştu.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, BAŞHARIK MAHALLESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN GENÇLİK MERKEZİ, SPOR SAHASI VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA İLGİLİLERDEN BİLGİLER ALDI.