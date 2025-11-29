Malatya'da Alt Geçitte Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'da Akpınar altgeçidinde kontrolünü kaybeden hafif ticari araç refüje çarptı; araçtaki S.U. yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:59
Malatya'da Alt Geçitte Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'da Alt Geçitte Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Akpınar altgeçidinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarptı.

Sürücü M.U. yönetimindeki 41 ANL 498 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmasıyla kaza yaptı.

Olayda araçta yolcu olarak bulunan S.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazada yaralanma ve aracın refüje çarpmasıyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

