Malatya'da Alt Geçitte Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'da Alt Geçitte Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaza ve müdahale
Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Akpınar altgeçidinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarptı.
Sürücü M.U. yönetimindeki 41 ANL 498 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmasıyla kaza yaptı.
Olayda araçta yolcu olarak bulunan S.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Kazada yaralanma ve aracın refüje çarpmasıyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
