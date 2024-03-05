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Malatya'da az önce deprem oldu! Kandilli şiddetini açıkladı

Malatya'da 3.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi sarsıntının verilerini paylaştı

Yayın Tarihi: 05.03.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:55
Malatya'da az önce deprem oldu! Kandilli şiddetini açıkladı

Malatya'nın Ortaköy-Akçadağ bölgesinde 05.03.2024 tarihinde saat 17:30:51'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise 6.3 km olarak kaydedildi. (Koordinatlar: 38.2813 enlem, 37.8142 boylam)

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