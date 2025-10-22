Malatya'da Depremzede Öğrencilere Kütüphane Açıldı

Malatya Spor Lisesi'nde depremzede öğrencilere destek amacıyla kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı; yetkililer ve vakıf temsilcileri törene katıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:13
Açılış töreninde yetkililer ve vakıf temsilcileri konuştu

Malatya'da deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek amacıyla kurulan kütüphane, Malatya Spor Lisesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, açılış töreninde yaptığı konuşmada kentin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldığını hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde yürütülen olağanüstü imar sürecine dikkat çekti. Er, kentte 103 bin bağımsız bölüm yapımının sürdüğünü, 900 küsur lokasyonda inşaat bulunduğunu belirterek, 'Malatya'mız ayağa kalkıyor. Allah, devletimize zeval vermesin. Devletimiz elinden geleni yapıyor.' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise Malatya Spor Lisesi'nin depremlerde hasar gördüğünü, bakanlık bütçesiyle okulun güçlendirildiğini ve eğitime açıldığını ifade etti. Bakır, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı'na deprem bölgesindeki illere öncelik verip kütüphaneyi kurduğu için teşekkür etti.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu da 'Kitap Gibi Şehirler' projesi kapsamında kütüphaneler açmaya karar verdiklerini anlattı ve öğrencilere kütüphanede bol vakit geçirmeleri çağrısında bulundu.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi gezdi ve incelemelerde bulundu.

