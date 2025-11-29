Malatya'da ekip aracında fenalaşan polis memuru hastaneye kaldırıldı
Olayın ayrıntıları
Malatya'da, Battalgazi ilçe Kaymakamlığı mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, ekip aracında bulunan bir polis memuru aniden rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuruna ilk müdahale ambulans içinde yapıldı ve ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede müşahede altında tutulan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
