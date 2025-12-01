Malatya'da film gibi kovalamaca: Sivas'ta çalınan araçla gelen 2 şüpheli yakalandı

Sivas'ta çaldıkları otomobille Malatya'ya gelen ve 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli, Malatya-Elazığ kara yolu ve İnönü Mahallesi'ndeki takip sonrası yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:30
Olayın detayları

Malatya merkezde, adeta film sahnelerini aratacak bir kovalamaca yaşandı. Sivas'ta cezaevinden firar ettikleri belirtilen B.P. ve S.Ç., Sivas'tan çaldıkları otomobille Malatya'ya geldi.

Olay, saat 10.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu sanayi alt geçidi mevkiinde başladı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerle kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında şüpheliler aracı yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Takip sonucu şüphelilerin İnönü Mahallesi Şehit Şahin Güneş Sokak'ta bulunan bir siteye girdikleri tespit edildi.

Bölgeyi çeviren ekipler, yaşanan kısa süreli takip ve müdahale sonrası 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

