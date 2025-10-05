Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 7 Konteyner İş yerine Çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan 44 KS 076 plakalı kamyon, İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 09:17
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, İnönü Caddesi'nde freni arızalanan bir kamyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki iş yerlerine çarptı. Olayda yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın Detayları

İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken freni arızalanan ve kontrolden çıkan kamyonun sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi. Kazaya karışan aracın plakası 44 KS 076 olarak belirtildi.

Kazanın etkisiyle kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarparak maddi hasara yol açtı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması ve soruşturma devam ediyor.

