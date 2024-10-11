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Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza

Malatya'da yapılan gıda denetimlerinde, 75 işletmeye toplam 3,2 milyon lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:02
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza

Malatya'da Gıda Güvenliği için Yoğun Denetimler

Malatya'da gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimlerinde, toplamda 75 işletmeye 3,2 milyon lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu senenin başından itibaren il genelinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdüğü belirtildi. Toplamda 879'un üretim yeri olduğu 4,509 farklı satış ve gıda tüketim yerinin denetlendiği bilgisi, 9,665 denetim yapıldığı ve 94 numune alındığı ifade edildi.

Yasal Yaptırımlar ve Kamuoyuna Duyurular

Ayrıca, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 4 işletmenin de kamuoyuna duyurulduğu açıklandı. Vali Seddar Yavuz, gıda üretim süreçlerinin sıkı denetimlerle kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

Yavuz, gıda kodeksine aykırı ürün üreten işletmelere çeşitli yasal yaptırımlar uygulandığını, bu yaptırımların arasında ürün toplatma, imha, ifşa ve para cezası gibi önlemlerin bulunduğunu belirtmiştir.

Tüketicilere Çağrı

Vali Yavuz, en etkili denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu belirterek, halkın gıda alışverişlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı veya Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini teşvik etti.

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