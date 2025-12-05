Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Malatya-Ankara karayolu üzerinde, saat 11.30'da gerçekleşti

Kaza, saat 11.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerinde, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 ADD 261 plakalı otomobil ile 59 KP 263 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonrası araçların devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

