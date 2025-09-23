Malatya'da Hakimbey Apartmanı davasında mütalaa açıklandı

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremini yıkan Hakimbey Apartmanı davasında savcı, sanıklar hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma talebi sundu; duruşma 25 Aralık'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:38
Malatya'da, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı ile ilgili dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan B.Y., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık A.Y. bulunduğu kentten SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısının mütalaası

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık beyanları

Tutuksuz sanık B.Y., binanın projesini hazırladığını, projenin 1975 yönetmeliğine göre hazırlandığını ancak raporda 1998 yönetmeliği diye geçtiğini belirtti. Projeyi belediyeye 1997 yılında teslim ettiğini söyleyen B.Y., 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli depremde binanın hasar aldığını ve bunun illiyet bağını kopardığını savundu.

Son durum

Sanıklardan A.Y. mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

