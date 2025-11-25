Malatya'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Olayın Detayları

Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Müdahale

Çevrede bulunanların, havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen kurtarma başarılı oldu. Olayın ardından ikamet sakinleri, müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MALATYA’DA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI