Malatya'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Malatya Battalgazi'de havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı; ikamet sakinleri teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:41
Malatya'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Olayın Detayları

Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Müdahale

Çevrede bulunanların, havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen kurtarma başarılı oldu. Olayın ardından ikamet sakinleri, müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MALATYA’DA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI

MALATYA’DA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi