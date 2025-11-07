Malatya’da İnşaatta Düşen Alçı Ustası Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 44 yaşındaki alçı ustası Ali K., inşatta merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:42
Malatya’da İnşaatta Düşen Alçı Ustası Hayatını Kaybetti

Malatya’da İnşaatta Düşen Alçı Ustası Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki alçı ustası Ali K., merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İddiaya göre, Beyrut Sokak'taki şantiyede mesai bitimi sonrası arkadaşları tarafından merdiven boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunan Ali K. için derhal yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan talihsiz işçi, kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA’DA İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

MALATYA’DA İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

MALATYA’DA İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
3
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
4
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
5
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı