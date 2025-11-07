Malatya’da İnşaatta Düşen Alçı Ustası Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki alçı ustası Ali K., merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İddiaya göre, Beyrut Sokak'taki şantiyede mesai bitimi sonrası arkadaşları tarafından merdiven boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunan Ali K. için derhal yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan talihsiz işçi, kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

