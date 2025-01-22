Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonları Sonuç Verdi

Malatya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, toplam 25 bin 920 makaron ele geçirildi.

Valilik Açıklaması

Malatya Valiliği'nin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt ve Battalgazi Jandarma İlçe komutanlıklarının ortaklaşa düzenledikleri operasyona dair bilgiler verildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 8 fişek, 14 bin boş makaron, 11 bin 920 dolu makaron, 29 paket sigara ve 14 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.