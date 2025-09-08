Malatya'da Kamyon İstinat Duvarına Çarptı — Sürücü Erkan Karadağ Öldü
Kaza Ayrıntıları
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, Erkan Karadağ (45) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyon, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde istinat duvarına çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Erkan Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
