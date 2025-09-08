Malatya'da Kamyon İstinat Duvarına Çarptı — Sürücü Erkan Karadağ Öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde istinat duvarına çarpan 44 BA 561 plakalı kamyonun sürücüsü Erkan Karadağ (45) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:51
Kaza Ayrıntıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, Erkan Karadağ (45) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyon, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde istinat duvarına çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Erkan Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

