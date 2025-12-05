Malatya'da kamyonet ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, istasyon kavşağında saat 12.00 sıralarında yaşandı

Malatya -Ankara karayolu istasyon kavşağı mevkiinde, saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 T 0965 plakalı Hyundai marka ticari taksi ile 35 AIA 220 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ile sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

