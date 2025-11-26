Malatya'da kayıp olarak aranan Zeynep Turgut defnedildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 75 yaşındaki Zeynep Turgut, adli işlemler sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:39
Olayın detayları

Malatya’nın Darende ilçesinde kaybolduktan bir süre sonra ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Zeynep Turgut, defnedildi.

Olay, 25 Kasım Salı günü Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde meydana geldi. Bir süre önce kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Turgut'un cenazesi, adli tıp biriminde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Yaşlı kadının cenazesi, yaşadığı mahallede bulunan aile mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene katılanlar

Düzenlenen defin törenine Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile çok sayıda vatandaş ve kurum müdürleri katıldı.

