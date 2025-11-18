Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı

Malatya'da, iddialara göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada bir genç sopalı ve bıçaklı saldırıya uğradı; saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay

Olay, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında başladı ve Çukurdere Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta devam etti.

Cadde üzerinde yürüyen İ.C. (18), önce bir kişinin ardından kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Sopalarla darp edilen genç daha sonra bacak kısmından bıçaklandı.

Yaralı ve soruşturma

Olay yerinden kaçan saldırganların ardından, yaralı İ.C., çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

MALATYA'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA KAN AKTI: 1 YARALI