Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı

Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 18 yaşındaki İ.C. bacağından yaralandı; saldırganlar kaçtı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 03:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 03:15
Malatya'da, iddialara göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada bir genç sopalı ve bıçaklı saldırıya uğradı; saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında başladı ve Çukurdere Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta devam etti.

Cadde üzerinde yürüyen İ.C. (18), önce bir kişinin ardından kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Sopalarla darp edilen genç daha sonra bacak kısmından bıçaklandı.

Olay yerinden kaçan saldırganların ardından, yaralı İ.C., çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

