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Malatya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 5,3 Kilogram Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 5,3 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 23:05
Malatya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 5,3 Kilogram Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı İşlemi

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Vali'nin Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ayrıca, bu tür adımların halk sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uyuşturucu madde ile mücadele, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülmektedir. Vali Yavuz’un sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiler, vatandaşların bu konudaki duyarlılığını artırmayı hedefliyor.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli...

Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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