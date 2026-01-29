Malatya’da Servisçilerden Araç Takip Sistemi Tepkisi — Mesut İnce: 'Taşımayı Durdururuz'

Malatya’da Servisçilerden Araç Takip Sistemi Tepkisi

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından servis araçlarına zorunlu tutulmak istenen araç takip sistemi uygulamasına tepki gösterdi. İnce, sistemin esnafa ağır maddi yük getireceğini belirtti.

Toplantıda sahadaki sorunlar konuşuldu

Malatya merkez Yeşilyurt, Battalgazi ve 11 ilçede faaliyet gösteren taşımalı servis esnafı ile firma yetkililerinin katılımıyla Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ile Şoförler Odası Başkan Vekili katılırken, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Maliyet hesapları ve itiraz

İnce, söz konusu sistemin 19+1 araçlar için 18 bin 500 TL, 16+1 araçlar için 12 bin TL, hat başı için ise yaklaşık 10 bin 500 TL ek maliyet oluşturduğunu, güncel şartlarda bu rakamın 20 bin ila 40 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.

Malatya’nın 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını hatırlatan İnce, esnafın zaten ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi verdiğini, akaryakıt maliyetlerini dahi karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Uygulamanın 15 tatil öncesinde 4 ay ertelendiğini, ancak 15 tatil sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tekrar baskı yapılmaya başlandığını aktardı.

İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı araç takip sisteminin aynı işi yaklaşık 3 bin TL maliyetle gördüğünü belirterek, 'Aynı işi yapan bir sistem 3 bin lirayken, esnafa 40 bin liralık bir yük getirilmesini kabul etmiyoruz. Bu durumu Ankara’daki yetkililerle de paylaştık' dedi.

Geri çekilme tehdidi ve hukuki itiraz

İnce, sistemin altyapısı ve ihalesi olmadığını vurgulayarak, 'Malatya’da bu sistemi takmayacağız. Eğer zorunlu hale getirilirse tüm taşımalı servis esnafımızla birlikte taşımadan çekileceğiz. Buyursunlar, bu uygulamayı dayatan bürokratlar taşımayı kendileri yapsın' ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl gerekli düzenlemeler yapılması halinde devletin koyacağı kurallara uyacaklarını kaydeden İnce, 'Araç kamera sistemi, ATS, koltuk sensörü gibi zaten zorunlu olan sistemleri takıyoruz. Ancak altyapısı ve hukuki zemini olmayan, esnafa zulüm niteliği taşıyan bu uygulamaya karşıyız' dedi.

Toplantıya katılan tüm servis firmalarına ve esnafa teşekkür eden İnce, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

