Malatya'da Sinan Kaçar Vakası: İki Aile Barıştı

Malatya'da 16 Mayıs 2025'te silahla yaralanıp hayatını kaybeden Sinan Kaçar'ın yakınları ile olayın failinin ailesi, kanaat önderlerinin arabuluculuğunda Bingöl'ün Genç ilçesinde barıştı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:05
İki aile, kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla barıştı

Malatya'da 16 Mayıs 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde meydana gelen ve 23 yaşındaki Sinan Kaçar'ın silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın tarafları, düzenlenen barış programında bir araya geldi.

Genç ilçesinde düzenlenen barış töreni

Taraflar, Malatya ve Bingöl'den gelen kanaat önderlerinin girişimiyle Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen programda buluştu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Barış toplantısında söz alanlar arasında Zaza Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Ferhat Dopdoğru, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Genç Kaymakamı Muhammed Güzel yer aldı. Konuşmacılar, iki aile arasında sağlanan barıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve sürece katkı sunan tüm kanaat önderlerine teşekkür etti.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ve beraberindeki zanlıların yargı süreci devam ediyor. İki aile arasındaki gerginliğin yatıştırılması için yürütülen girişimler, bölgedeki kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla sonuç verdi.

