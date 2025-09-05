DOLAR
Malatya'da Tarihi Teslimat: Murat Kurum 300 Bininci Deprem Konutunu Açıkladı

Bakan Murat Kurum, Malatya'da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 300 bininci deprem konutunun teslim edileceğini ve 453 bin konuttan yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:06
Kurum'un açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 300 bininci deprem konutunun teslim edileceğini duyurdu. Kurum, afetzedelere söz verilen 453 bin konuttan yüzde 70'inin tamamlanacağını ve teslimatın yarın başlayacağını belirtti.

Deprem sonrası yeniden yapılan Bakırcılar Çarşısı'ndaki çalışmaları ve kentin çehresini değiştiren projeleri hatırlatan Kurum, çarşıyı hızlıca tamamladıklarını, iki ay önce talimatını verdiği meydan projesinin de bitirildiğini söyledi.

Teslimat hızı ve kapsam

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Teslim edeceğimiz 300 bin konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız."

Kurum, depremden etkilenen her üç kişiden iki kişinin evinin yaklaşık iki yıl içinde tamamlandığını vurgularken, çalışmanın hızına dikkat çekti: "Şu an saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir, teslim edilmektedir." Bu başarının eş zamanlı 3 bin 481 şantiye ve 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle sağlandığını kaydetti.

Sosyal donatılar ve altyapı çalışmaları

Kurum, sadece konut inşa etmediklerini; aynı zamanda sosyal donatıları ve altyapıyı da hayata geçirdiklerini aktardı. Deprem bölgesine 11 bin kilometrelik altyapı kazandırıldığını, Milli Eğitim Bakanlığının 56 okul inşaatını tamamladığını, 86 okulun inşaatının sürdüğünü ve yarın 12 okulun açılışının yapılacağını söyledi.

Yağmur suyu, atık su ve içme suyu hatlarının yenilendiğini, şehirlerin geleceğinin inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, tüm depremzedeleri yarınki programa davet etti.

