Malatya'da Üç Araçlı Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Malatya Battalgazi'de saat 19.00'da meydana gelen üç araçlı kazada 6 kişi yaralandı; yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:51
Battalgazi, Hanımın Çiftliği Mahallesi — Saat 19.00

Malatya'da, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.M. idaresindeki 44 PC 645 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 34 ZB 2444 plakalı hafif ticari araç ve V.D. sürücülüğündeki 23 AAF 496 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte M.D., H.A. ve Z.A. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

