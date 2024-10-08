DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,56 0,07%
ALTIN
2.887,83 -0,11%
BITCOIN
2.134.951,21 0,01%

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:29
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası

Malatya'da, bir çekici ve iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesinin Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

B.K. yönetimindeki 44 AGR 198 plakalı otomobil, S.B. idaresindeki 14 FJ 995 plakalı çekici ile F.A. yönetimindeki 44 AEU 705 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza gerçekleşti. Kazanın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza yerinde hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan B.K., A.Ö., M.M.D., M.G. ve S.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 9 Ekim 2024
2
Yalova'daki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı
4
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
5
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Karadağ'da Filistinliler Gazze'deki Soykırımı Andı
7
Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek