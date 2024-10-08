Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası

Malatya'da, bir çekici ve iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesinin Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

B.K. yönetimindeki 44 AGR 198 plakalı otomobil, S.B. idaresindeki 14 FJ 995 plakalı çekici ile F.A. yönetimindeki 44 AEU 705 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza gerçekleşti. Kazanın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza yerinde hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan B.K., A.Ö., M.M.D., M.G. ve S.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.