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Malatya'daki Deprem Sonrası Bakan Kurum Açıklama Yaptı

Bakan Murat Kurum, Malatya'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:12
Malatya'daki Deprem Sonrası Bakan Kurum Açıklama Yaptı

Malatya'daki Depremde Hasar Tespit Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptıkları hasar tespit çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

1211 İhbar Değerlendirildi

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini belirtti. Elazığ'da 20 ağır hasarlı ve 517 az hasarlı bina tespit edilirken, Malatya'da da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini ifade etti.

Çalışmalar Sürüyor

Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Murat Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." dedi.

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