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Malatya'daki Konteyner Kentlerde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Malatya'daki konteyner kentlerde 546 güvenlik kamerası ile güvenlik önlemleri alındı, 55 bin 734 kişi ikamet ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:29
Malatya'daki Konteyner Kentlerde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Malatya'daki Konteyner Kentlerin Güvenliği Sağlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında Malatya’da kurulan konteyner kentler, 55 bin 734 afetzedenin ikametine ev sahipliği yapıyor. Güvenlik için 546 kamera ile izleniyor.

Güvenlik Tedbirleri ve İzleme Sistemi

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, konteyner kentlerdeki güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığı ifade edildi. Her bir konteyner alanı tel örgü ile çevrilerek girişlerde nizamiyeler oluşturulmuştur. Ayrıca, kimlik kontrolleri titizlikle uygulanmakta ve gece-gündüz güvenlik kameraları ile denetim sağlanmaktadır.

Güvenlik Personeli ve İzleme

Toplamda 515 güvenlik personeli, emniyet, jandarma ve özel güvenlik görevinde yer almakta, depremzedelerin huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli önlemler alınmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana konteyner kentlerde yalnızca hasar gören evleri olmayan afetzedeler barınmaktadır.

Denetimlerin Devamı

Valilik açıklamasında, depremzedelerin güvenliği için yapılan denetimlerin ve kontrol çalışmalarının kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Bu sayede, Malatya’daki konteyner kentlerin güvenli bir yaşam alanı olması hedeflenmektedir.

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