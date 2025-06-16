Malatya'daki Yangın, İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Malatya Kale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Üçdeğirmen Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, mahalledeki evlere de sıçrayarak ciddi hasara neden oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesi ekipleri, yangına müdahale etmek için hızlıca harekete geçti. Yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yapılan ilk belirlemelere göre, iki evin kullanılamaz hale geldiği ve bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi. Kale Kaymakamı Onur İnce, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak durum hakkında bilgi aldı.

Yangın sonrası devam eden soğutma çalışmaları, olası yeniden alevlenmeleri önlemek adına titizlikle sürdürülüyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.