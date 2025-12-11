Malatya Özelif Sitesi deprem davasında Yalova Üniversitesi’ne bilirkişi incelemesi istendi

Malatya Özelif Sitesi deprem davası sürüyor

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde Özelif Sitesi’nde iki apartmanın yıkılması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili dava, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

Duruşmada taraflar ve talepler

Duruşmaya bazı sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. SEGBİS üzerinden bağlanan bir müşteki, tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık avukatları ise kurumların ekran kayıtları yerine ıslak imzalı belgelerin mahkemeye sunulmasını talep etti.

Mahkemenin belge ve bilirkişi kararları

Mahkeme heyeti, Yeşilyurt Kaymakamlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden, 2020 Elazığ depremi sonrası hazırlanan hasar tespit raporlarının ıslak imzalı olarak gönderilmesini istedi. Evrakların gönderilmemesi halinde kurum yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmak üzere Yalova Üniversitesine rapor gönderileceği duyuruldu. Eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Soruşturma ve sanık bilgileri

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi’nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MALATYA'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ÖZELİF SİTESİ YIKILMIŞTI (ARŞİV)