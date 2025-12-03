MalatyaPark AVM'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

MalatyaPark AVM’de Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliği yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:39
Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık programı

Malatya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında MalatyaPark AVM’de düzenlenen farkındalık etkinliği, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Programa Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de katıldı.

Etkinlikte empati parkuru, sesli top kontrolü ve penaltı atışı uygulamaları yapıldı; katılımcılar engellilik konusunda farkındalık kazanmak için uygulamalara aktif şekilde katıldı.

Ayrıca "Gülen Yüzler Bir Tebessüm, Bin Mutluluk" adlı folklor gösterisi sahnelendi ve program boyunca duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik, engellilik konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyerek katılımcılara hem bilgilendirici hem de duygusal deneyimler sundu.

