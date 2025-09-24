Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti

Malavi'de 16 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, resmi sonuçların açıklanmasından önce yenilgiyi kabul etti.

Ulusa sesleniş konuşmasında Chakwera, “seçim sürecinin son derece özgür ve şeffaf olduğunu” belirterek, “Bu nedenle yenilgiyi kabul ettim ve seçilmiş Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika'yı arayarak zaferini kutladım.” dedi.

Seçim Komisyonu'nu "seçim sürecinde şeffaf davrandığı" için takdir eden Chakwera, “Demokrasimizin selameti için bu profesyonellik seviyesi korunmalıdır.” diye konuştu.

Malavi’de genel seçimin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

2019 Seçimleri ve 2020 Yenileme

Peter Mutharika, 2014'teki seçimi kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu.

Mutharika, 2019'da yapılan devlet başkanı seçimini kazansa da Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de, usulsüzlük yapıldığını gerekçe göstererek seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Haziran 2020'de tekrarlanan seçimde Mutharika, Chakwera'ya karşı seçimi kaybetmiş ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevi devretmişti.