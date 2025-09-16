Malavi Genel Seçimleri: Oy Verme İşlemi Yerel Saatle 06.00'da Başladı

Malavi'de genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

Ülkede devlet başkanı, parlamento ve yerel yönetimler için sandıklar açıldı

Malavi halkı, devlet başkanı, 229 parlamento üyesi ve 509 yerel yönetim temsilcisinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, ülkede yerel saatle 06.00'da başladı.

Devlet başkanlığı yarışında, aralarında Lazarus Chakwera, eski liderler Peter Mutharika ve Joyce Banda'nın da bulunduğu 17 aday yarışıyor. Bu yılki seçimlerde ilk kez, bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 50+1'ini alması gerekiyor.

Analistler, ilk tur oylamada hiçbir adayın mutlak çoğunluğu sağlayamayacağını ve yarışın Chakwera ile Mutharika arasında ikinci tura kalacağını öngörüyor.

Geçmiş: 2019 seçiminin iptali ve 2020'deki tekrar

Peter Mutharika, 2014 seçimlerini kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu. 2019'daki devlet başkanı seçimini kazandığı halde, Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de usulsüzlük gerekçesiyle seçim sonuçlarını iptal etti.

Tekrarlanan Haziran 2020 seçimlerinde Mutharika, Lazarus Chakwera'ya karşı seçimi kaybetti ve görevini 28 Haziran 2020 itibarıyla devretti.

Malavi genel seçimleri, ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor; sonuçlar ve olası ikinci tur süreci yakından izlenecek.