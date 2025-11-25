Malazgirt'te 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Malazgirt’te düzenlenen 25 Kasım etkinliğinde öğrencilere bilgilendirme, boyama ve eğitim materyalleri sunuldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:47
MUŞ (İHA)

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Malazgirt Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Malazgirt Meslek Yüksekokulu’nda açılan bilgilendirme standında, öğrencilere yönelik "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi çerçevesinde bir boyama etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kısa süreli temel bilgilendirme eğitimleri verildi.

Programa katılan öğrencilere konuya ilişkin hazırlanan eğitim materyalleri dağıtıldı.

Etkinliğin amacı, gençlerin farkındalığını artırmak ve toplumda kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığı güçlendirmek olarak belirtildi.

